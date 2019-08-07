Около маразма: медики признались, что им спускают сверху планы по родам и смертности

То, что больница – это не завод, доказывает и итальянская забастовка того же профсоюза. На одной из больниц врачи стали выполнять все инструкции буквально. Столько-то минут на прием, заканчивать работу в 16.48. Сами можете представить, что случилось, когда врачи стали принимать людей ровно по инструкциям.