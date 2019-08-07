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Posted 7 августа 2019, 09:06

Published 7 августа 2019, 09:06

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

К концу года осужденные построят в Башкирии детский сад на 260 мест

К концу года осужденные построят в Башкирии детский сад на 260 мест

7 августа 2019, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Стоимость контракта составляет 166,62 млн рублей.

Генподрядчиком по строительству детсада в Туймазах на ул. Островского выступает «Управление строительства № 3» Федеральной службы исполнения наказаний, расположенное в Уфе. Работы будут профинансированы из федерального и республиканского бюджетов. Согласно условиям контракта, строительство должно быть завершено в ноябре текущего года.

Как уточняет РБК, это предприятие является коммерческой организацией, входит в состав уголовно-исполнительной системы, целями деятельности является привлечение к оплачиваемому труду лиц, отбывающих уголовные наказания.

Согласно данным пресс-службы Управления ФСИН по РБ, в настоящее время в учреждениях пенитенциарной системы республики содержатся около 12 тыс. человек, при этом к оплачиваемой работе привлечено более 4 тыс. человек (средний дневной заработок — около 325 руб.).

Напомним, в настоящее время в Башкирии проводятся реконструкция и строительство 70 объектов в сфере образования, 32 из них – детские сады. В 2017-2018 гг. в регионе было введено 8 объектов дошкольного образования на 1059 мест. Объем вложений в их строительство составил более 898 млн руб. В 2019 году запланирован ввод 29 объектов на 3759 мест.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Строительство
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