К концу года осужденные построят в Башкирии детский сад на 260 мест

Напомним, в настоящее время в Башкирии проводятся реконструкция и строительство 70 объектов в сфере образования, 32 из них – детские сады. В 2017-2018 гг. в регионе было введено 8 объектов дошкольного образования на 1059 мест. Объем вложений в их строительство составил более 898 млн руб. В 2019 году запланирован ввод 29 объектов на 3759 мест.