Преступлений, совершенных силовиками, становится в России все больше

Как отмечают «Новые известия», проблема может заключаться в том, что нет желающих расследовать дела и выносить приговоры против «своих». В России, по данным Верховного суда РФ, насчитывается 27380 судей, но следствие и в прошлом, и в позапрошлом годах велось только относительно 18 из них. В минувшем году доля оправдательных приговоров достигла минимума за все время существования современной России (только 0,23% от всех дел заканчиваются оправдательным приговором), а присяжные рассмотрели только 0,06% дел (и вынесли оправдательный приговор в 38% случаев).