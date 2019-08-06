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Posted 6 августа 2019, 13:32

Published 6 августа 2019, 13:32

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Преступлений, совершенных силовиками, становится в России все больше

Преступлений, совершенных силовиками, становится в России все больше

6 августа 2019, 13:32
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
При этом расследованных преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных и правоприменительных органов, в 2018 году по сравнению с 2017 годом стало меньше на 5 тысяч.

Как отмечают «Новые известия», проблема может заключаться в том, что нет желающих расследовать дела и выносить приговоры против «своих». В России, по данным Верховного суда РФ, насчитывается 27380 судей, но следствие и в прошлом, и в позапрошлом годах велось только относительно 18 из них. В минувшем году доля оправдательных приговоров достигла минимума за все время существования современной России (только 0,23% от всех дел заканчиваются оправдательным приговором), а присяжные рассмотрели только 0,06% дел (и вынесли оправдательный приговор в 38% случаев).

Среди правоохранительных органов по росту количества преступлений в 2018 году по сравнению с предыдущим лидируют Росгвардия (+277%), судебные органы (118,5%) и ФСБ (69,5%). При этом финансирование Росгвардии в июльских поправках в бюджет было увеличено на 2,1 млрд руб. за счет сокращения соцрасходов.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

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