Спутник над крышей: «сенсационный» SenSat представлен в Башкирии

Приобрести оборудование, используя выгодные предложения по объявленной акции или взять его в аренду – решать потребителям, собственникам жилья в загородной и пригородной зонах. А их все больше и больше. И если раньше отправить школьников на каникулы в деревню к бабушке было легко, то теперь современные подростки не спешат расставаться с гаджетами, которые вдали от цивилизации (читай, интернета) превращаются лишь в будильник и конкурируют с голосистыми петухами.