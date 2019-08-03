Мнение: запрос на справедливость у молодежи Башкирии - не всегда митинг или суицид

Но мы не забываем, что у нас около 800 тысяч молодых граждан, и стремимся, чтобы каждый из них, в том числе и вы, знали, что есть такое министерство молодежной политики и спорта и как он может помочь. Там, где есть молодой человек, там и есть молодежная политика. И важно, очень, чтобы каждый из 800 тысяч молодых людей от 14 до 30 лет в республике это чувствовал. Именно поэтому сегодня врио главы республики Радий Хабиров ставит перед нами амбициозные задачи по созданию условий для молодежи в спорте, в культуре, в образовании и на других направлениях.