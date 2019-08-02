mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа 2019, 06:19

Published 2 августа 2019, 06:19

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин и дизтопливо

Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин и дизтопливо

2 августа 2019, 06:19
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Закон повышает размер компенсации нефтяным компаниям недополученной прибыли от поставок топлива на внутренний рынок при более высоких экспортных ценах с 1 июля текущего года

Если экспортная цена будет выше внутренней, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть недополученных доходов, чтобы они не повышали цены на автозаправках. Если же внутренние цены будут выше экспортных, то нефтяники отдадут в бюджет часть своей сверхприбыли.

Аналогичный демпфирующий механизм вводится с 1 августа текущего года и для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями.

Стоит отметить, что в этом году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии: разрыв между реальной внутренней ценой и экспортной ценой за вычетом налогов и транспортных расходов достиг максимального значения. Нефтепереработка крупных нефтяных компаний сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть, но независимые НПЗ фиксируют одни убытки. Поэтому если не будут предприняты срочные меры, то могут повториться события прошлого года — резкий скачок как оптовых, так и розничных цен.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Материалы по теме
Минэнерго: цены на бензин в России самые низкие в ЕвропеБашкирия заняла 41 место в рейтинге доступности бензина в регионах России
#Андрей Королев#Экономика#Новости#Бензин#Цены на бензин#Нефть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика