Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин и дизтопливо

Стоит отметить, что в этом году нефтепереработка оказалась в кризисном состоянии: разрыв между реальной внутренней ценой и экспортной ценой за вычетом налогов и транспортных расходов достиг максимального значения. Нефтепереработка крупных нефтяных компаний сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть, но независимые НПЗ фиксируют одни убытки. Поэтому если не будут предприняты срочные меры, то могут повториться события прошлого года — резкий скачок как оптовых, так и розничных цен.