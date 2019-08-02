В Башкирии населению запретили трогать погибшую рыбу из реки Изяк

К аварийно-спасательным работам привлечены местные власти. В частности, главам сельских поселений поручено оперативно информировать население о текущей ситуации и не допускать паники. Люди должны четко понимать, что сейчас пока в пострадавшей реке ни купаться, ни пользоваться водой из нее нельзя. Мертвую рыбу в пище употреблять категорически запрещается как людям, так и животным. Погибшую рыбу утилизируют. Только за один день было собрано полтонны.