Строить и жить помогаем: гранты на проекты местных НКО могут уйти в другие регионы?

Нюанс также заключается в том, что организация не из Башкирии может иметь благие намерения по реализации того или иного проекта в границах республики, но оторванность НКО от рынка социальных услуг в конкретном регионе в конечном счете может не принести должного эффекта. Усилия сойдут на нет, как и средства, которые могли бы быть потрачены не столько на более осуществимый проект, сколько на более жизнеспособный — при равной актуальности. При этом официальная статистика в изучении реальной ситуации помогает далеко не всегда.