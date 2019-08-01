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Posted 1 августа 2019, 14:03

Published 1 августа 2019, 14:03

Modified 17 октября 2022, 20:10

Updated 17 октября 2022, 20:10

Twitter разблокировал страничку посольства России в Сирии

1 августа 2019, 14:03
Социальная сеть Twitter сняла блокировку с аккаунта российского посольства в Сирии Russian Syria.

Представители МИД России поблагодарили за помощь в разблокировании страницы посольства РФ в ЮАР и Канаде, а также телеканал RT и Роскомнадзор. Об этом информирует RNS.

В сообщении российского МИД говорится, что сейчас посольство России в Сирии вернулось в онлайн. Якобы восстановить удалось не только учетную запись, но и «правосудие и свободу слова».

Отметим, что на страницу Russian Syria в Twitter подписаны около 1 000 человек.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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