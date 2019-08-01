Twitter разблокировал страничку посольства России в Сирии

Posted 1 августа 2019, 14:03
Published 1 августа 2019, 14:03
Modified 17 октября 2022, 20:10
Updated 17 октября 2022, 20:10
Представители МИД России поблагодарили за помощь в разблокировании страницы посольства РФ в ЮАР и Канаде, а также телеканал RT и Роскомнадзор. Об этом информирует RNS.
В сообщении российского МИД говорится, что сейчас посольство России в Сирии вернулось в онлайн. Якобы восстановить удалось не только учетную запись, но и «правосудие и свободу слова».
Отметим, что на страницу Russian Syria в Twitter подписаны около 1 000 человек.