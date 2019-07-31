В России упростили получение автомобильных номеров

Власти РФ ввели ответственность для специальных организаций, умышленно искажающих регистрационные данные машин, маркировку автомобилей или их компонентов. Наказание ждет и за нарушение порядка государственной регистрации. За каждое из этих правонарушений спецорганизация может лишиться своего статуса.