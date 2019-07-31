В России упростили получение автомобильных номеров

Posted 31 июля 2019, 11:53
Published 31 июля 2019, 11:53
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
По новым правилам, если автомобиль регистрирует не сам хозяин, то его представитель должен иметь с собой паспорт владельца.
Власти РФ ввели ответственность для специальных организаций, умышленно искажающих регистрационные данные машин, маркировку автомобилей или их компонентов. Наказание ждет и за нарушение порядка государственной регистрации. За каждое из этих правонарушений спецорганизация может лишиться своего статуса.