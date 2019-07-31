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Posted 31 июля 2019, 11:53

Published 31 июля 2019, 11:53

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В России упростили получение автомобильных номеров

31 июля 2019, 11:53
Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил свою подпись под законопроектом, позволяющим гражданам самостоятельно получать номера на машину у изготовителей государственных регистрационных знаков.

С текстом закона можно ознакомиться на сайте правовой информации. Об этом пишет RNS.

По новым правилам, если автомобиль регистрирует не сам хозяин, то его представитель должен иметь с собой паспорт владельца.

Власти РФ ввели ответственность для специальных организаций, умышленно искажающих регистрационные данные машин, маркировку автомобилей или их компонентов. Наказание ждет и за нарушение порядка государственной регистрации. За каждое из этих правонарушений спецорганизация может лишиться своего статуса.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество#Новости
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