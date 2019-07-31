В московском парке «Красная Пресня» проведут фестиваль Индонезии

Кроме того, во время фестиваля будут работать опытные инструкторы по серфингу, под чьим руководством можно будет попробовать себя в этом виде спорта. После ознакомления с культурой, традициями и природой Индонезии гостям фестиваля наверняка захочется побывать в этой стране. Посетить ее можно будет благодаря авиарейсам от компании «Россия». Авиаперевозчик является лидером международного рейтинга по безопасности среди отечественных авиакомпаний. За 12 часов полета можно оказаться в этом замечательном уголке мира.