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Posted 31 июля 2019, 09:55

Published 31 июля 2019, 09:55

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В московском парке «Красная Пресня» проведут фестиваль Индонезии

31 июля 2019, 09:55
В период со 2 по 4 августа в московском парке «Красная Пресня» проведут фестиваль Индонезии. Партнером мероприятия станет авиационная компания «Россия». Именно эта компания является единственной, которая выполняет авиарейсы в расположенный на острове Бали Денпасар.

Как сообщает Rostovgazeta, провести фестиваль предложила Индонезия при поддержке администрации российской столицы. Бизнесмены из разных уголков Индонезии приедут в Москву с разнообразными товарами. В ходе мероприятия артисты будут выступать перед гостями, а на центральной сцене покажут национальный танец индонезийцев почо-почо.

Организаторы фестиваля ожидают более 1200 индонезийцев. Многие из их числа прибудут в Москву на авиарейсах компании «Россия». Прямые авиарейсы маршрутом Москва-Бали запустили в прошлом октябре. С того момента, свыше 50 тысяч человек стали пассажирами этих рейсов, а средний показатель загруженности в туристические пики достигает 70 процентов.

Длительность перелета из российской столицы до Денпасара составляет более 12 часов, а воздушный путь составляет 10600 км. Это направление является самым дальним среди российских авиарейсов.

За три дня, которые будет проходить фестиваль, не бывавшие в Индонезии россияне смогут ознакомиться с индонезийской культурой, кухней и традициями. Организаторы считают, что одной из самых популярных площадок фестиваля будет зона индонезийской кухни. Приготовлением блюд будут заниматься не только отечественные повара, но и представительницы женской ассоциации Индонезии.

Кроме того, посол Индонезии М. Вахид Суприяди проведет мастер-класс и приготовит популярное индонезийское блюдо - лапшу ми горенг.

Артисты кукольного театра теней ваянг-кулит представят гостям мероприятия постановку эпоса “Махабхарата”. Специально привезенные из Индонезии экспонаты гости смогут увидеть в музее, который будет работать в ходе фестиваля.

Кроме того, во время фестиваля будут работать опытные инструкторы по серфингу, под чьим руководством можно будет попробовать себя в этом виде спорта. После ознакомления с культурой, традициями и природой Индонезии гостям фестиваля наверняка захочется побывать в этой стране. Посетить ее можно будет благодаря авиарейсам от компании «Россия». Авиаперевозчик является лидером международного рейтинга по безопасности среди отечественных авиакомпаний. За 12 часов полета можно оказаться в этом замечательном уголке мира.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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