Интеллектуальное путешествие по Уфе с «HAVAL F7»

Громко включив любимое радио, я поехала в сторону аэропорта. Никогда я не позволяла себе такой жизнерадостной оппозиции дисциплине, но руль «Хавейла» так уверенно держал меня за руки, что я промчалась по трассе значительно дальше запланированного. Через открытый люк я увидела в небе самолеты, а в огромных окнах — восторженные взгляды других участников движения, словно это я неожиданно выросла до 185 см. Их нетрудно было понять: оригинальные светодиодные фонари, энергичные линии кузова, острая и проницательная эстетика форм, шестиугольная решетка радиатора с трехмерной структурой, прогрессивный дизайн противотуманных фар — не мог не привлечь внимание. Причем некоторые автовладельцы крупных автомобилей пытались заглянуть в автосалон на коротких остановках перед светофором.