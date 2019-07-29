«Не задумываясь, буду прощаться»: Радий Хабиров пригрозил главам районов

Пристальное внимание Хабирова привлекло сообщение министра ЖКХ, по совместительству и.о. вице-премьера правительства Бориса Беляева о неудовлетворительном проведении благоустроительных работ возле одного из подъездов дома №6 по улице Карла Маркса в городе Давлеканово. Он обратил внимание, что выходящий из подъезда человек упирается в бордюр высотой более 20 см.