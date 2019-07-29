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Posted 29 июля 2019, 08:23

Published 29 июля 2019, 08:23

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

«Не задумываясь, буду прощаться»: Радий Хабиров пригрозил главам районов

29 июля 2019, 08:23
Врио главы Башкирии дал понять, что будет жестко наказывать тех глав, которые допускают нарушения при оплате благоустроительных работ.

Сегодня, 29 июля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров сообщил, что главы администраций районов, которые при проведении благоустройства на подконтрольных им территориях допустят нарушения, будут уволены.

Пристальное внимание Хабирова привлекло сообщение министра ЖКХ, по совместительству и.о. вице-премьера правительства Бориса Беляева о неудовлетворительном проведении благоустроительных работ возле одного из подъездов дома №6 по улице Карла Маркса в городе Давлеканово. Он обратил внимание, что выходящий из подъезда человек упирается в бордюр высотой более 20 см.

- Вот эта нашлёпка – это типа для инвалидов, доступная среда, - сказал Хабиров.

Врио главы региона засомневался, что главы администраций действительно уделяют должное внимание проблеме формирования комфортной городской среды. Он отметил, что жители Давлеканово подтвердили: чиновники с ними не обсуждали вопросы благоустройства.

По поручению Радия Хабирова теперь главы районов будут получать финансирование по всем программам благоустройства только после того, как министерство ЖКХ РБ проведет проверку. Он уточнил, что ближайшее время главы администраций получат соответствующий регламент выплат.

- Если этот регламент будет вами односторонне нарушен и я это установлю, не задумываясь, буду с каждым из вас прощаться, - подчеркнул глава региона.

Напомним, на реализацию госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в текущем году из федеральной казны выделено 1,4 млрд рублей.

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