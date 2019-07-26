В Башкирии завели дело на районного начальника капстроительства из-за 20 тысяч рублей

В июле прошлого года уфимец подготавливал документы для перевода помещения из статуса жилого в нежилое. Обратился к знакомому начальнику отдела администрации района с просьбой помочь согласовать акт ввода в эксплуатацию новых входных групп в доме. А также посодействовать в согласовании акта с другими начальниками отделов и подписать его у первого заместителя главы администрации района.