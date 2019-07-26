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Posted 26 июля 2019, 05:07

Published 26 июля 2019, 05:07

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

В Башкирии завели дело на районного начальника капстроительства из-за 20 тысяч рублей

В Башкирии завели дело на районного начальника капстроительства из-за 20 тысяч рублей

26 июля 2019, 05:07
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Возбуждено уголовное дело на начальника отдела капитального строительства управления ЖКХ и строительства администрации Советского района по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

В июле прошлого года уфимец подготавливал документы для перевода помещения из статуса жилого в нежилое. Обратился к знакомому начальнику отдела администрации района с просьбой помочь согласовать акт ввода в эксплуатацию новых входных групп в доме. А также посодействовать в согласовании акта с другими начальниками отделов и подписать его у первого заместителя главы администрации района.

За эти услуги он передал начальнику отдела взятку в 20 тысяч рублей.

Подозреваемый не признал вину в совершенном преступлении. Сейчас с ним проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

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