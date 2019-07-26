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Posted 26 июля 2019, 12:32

Published 26 июля 2019, 12:32

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Башкирии трех людей оштрафовали за экстремистский пост в социальной сети

В Башкирии трех людей оштрафовали за экстремистский пост в социальной сети

26 июля 2019, 12:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Жительница Салавата разместила в сообществе социальной сети текст с враждебными высказываниями в отношении жителей Кавказа. Другой интернет-пользователь в комментариях согласился с ней и опубликовал картинку, оскорбляющую людей по национальной принадлежности.

В итоге им вменили статьи «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Салаватский городской суд назначил им штраф в размере 10 тысяч рублей каждому. Пост из социальной сети удалили.

Такое же наказание получил житель Стерлитамака, который в своей интернет-публикации оскорбительно высказался в отношении группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения.

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#Злата Зукович#Происшествия#Новости
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