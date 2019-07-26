В Башкирии родители школьников могут избежать беготни за справками для льгот

С нового учебного года справки из многодетных малоимущих семей школы получат без непосредственного участия родителей учащихся. У родителей и законных представителей школьников из многодетных малоимущих семей отпадает необходимость обращаться по этому поводу в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения или МФЦ. Это сделано с целью исключения больших очередей в офисах МФЦ, возникающих традиционно в сентябре-октябре, связанных с пиком обращений граждан по выдаче справок.