В Башкирии родители школьников могут избежать беготни за справками для льгот

Posted 26 июля 2019, 10:23
Published 26 июля 2019, 10:23
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
Законодательство упрощает для родителей получение льгот по бесплатному питанию и компенсации расходов на покупку школьной формы, сообщили в пресс-службе министерства семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
С нового учебного года справки из многодетных малоимущих семей школы получат без непосредственного участия родителей учащихся. У родителей и законных представителей школьников из многодетных малоимущих семей отпадает необходимость обращаться по этому поводу в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения или МФЦ. Это сделано с целью исключения больших очередей в офисах МФЦ, возникающих традиционно в сентябре-октябре, связанных с пиком обращений граждан по выдаче справок.
Документы дойдут до адресатов в электронном виде. Обязательство создания на web-сервисе личных кабинетов общеобразовательных организаций, расположенных на их территории, и обеспечения доступа в личные кабинеты уполномоченных должностных лиц образовательных организаций возложено на администрации районов и городов.