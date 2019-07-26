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Posted 26 июля 2019, 10:30

Published 26 июля 2019, 10:30

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Башкирии появится 13 новых онкологических центров

В Башкирии появится 13 новых онкологических центров

26 июля 2019, 10:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Показатель смертности от рака снизился на 2,4 процента.

13 центров онкологической амбулаторной помощи откроют в Башкирии до 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили на оперативке в правительстве 25 июля.

С начала июля текущего года в республике уже действуют центры амбулаторной помощи в Уфе, Кумертау, Нефтекамске и Октябрьском.

За первое полугодие показатель смертности от злокачественных новообразований в республике снизился на 2,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с января заболеваемость раком выросла почти на 7 процентов.

И.о. министра здравоохранения Башкирии Максим Забелин рассказал о том, что в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию нового палатного корпуса онкодиспансера, а в сентябре текущего года – ввод трех новых линейных ускорителей для лучевой терапии.

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#Злата Зукович#Общество#Новости
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