В Башкирии на выходных вновь установится жаркая погода

27 июля ночь пройдет без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет восточным умеренным и порывистым при грозе. Температура воздуха ночью будет +12,+17°, а в горных районах до +8°. Днем температура поднимется до +24,+29°.