В Башкирии на выходных вновь установится жаркая погода

Posted 26 июля 2019, 07:27
Published 26 июля 2019, 07:27
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
Сегодня, 26 июля, осадков, в отдельных районах ночью и утром будет туман.Температура воздуха ночью составит +12,+17°, в горных районах до +7°, а днем потеплеет до +26,+31°.
27 июля ночь пройдет без осадков, днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет восточным умеренным и порывистым при грозе. Температура воздуха ночью будет +12,+17°, а в горных районах до +8°. Днем температура поднимется до +24,+29°.
28 июля в республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью опустится до +12,+17°, а днем станет жарко до +20,+25°.