В Башкирии мужчина до смерти избил знакомого и «покатал» в багажнике его сына

Posted 26 июля 2019, 10:08
Published 26 июля 2019, 10:08
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
20 июля в уфимской больнице от телесных повреждений, полученных в результате избиения, скончался 58-летний мужчина, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
29 июня потерпевший и подозреваемый поссорились, разговаривая по телефону — потерпевший не мог забрать вещи своей сожительницы из комнаты подозреваемого, в которой она проживала раньше.
Конфликт перерос во взаимные оскорбления, после чего подозреваемый приехал домой к потерпевшему и избил его и его 33-летнего пасынка, после чего поместил пасынка в багажник своего автомобиля и увез к себе на садовый участок, где ранее потерпевший с пасынком работали подсобными рабочими, но впоследствии отпустил.
58-летний потерпевший был госпитализирован в городскую больницу, где через 20 дней скончался.
В ходе допроса подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал. В настоящее время он задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.