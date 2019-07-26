В Башкирии мужчина до смерти избил знакомого и «покатал» в багажнике его сына

Конфликт перерос во взаимные оскорбления, после чего подозреваемый приехал домой к потерпевшему и избил его и его 33-летнего пасынка, после чего поместил пасынка в багажник своего автомобиля и увез к себе на садовый участок, где ранее потерпевший с пасынком работали подсобными рабочими, но впоследствии отпустил.