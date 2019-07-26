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Posted 26 июля 2019, 10:08

Published 26 июля 2019, 10:08

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Башкирии мужчина до смерти избил знакомого и «покатал» в багажнике его сына

В Башкирии мужчина до смерти избил знакомого и «покатал» в багажнике его сына

26 июля 2019, 10:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Случай произошел в Иглинском районе республики.

20 июля в уфимской больнице от телесных повреждений, полученных в результате избиения, скончался 58-летний мужчина, сообщили в пресс-службе следственного комитета Башкирии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

29 июня потерпевший и подозреваемый поссорились, разговаривая по телефону — потерпевший не мог забрать вещи своей сожительницы из комнаты подозреваемого, в которой она проживала раньше.

Конфликт перерос во взаимные оскорбления, после чего подозреваемый приехал домой к потерпевшему и избил его и его 33-летнего пасынка, после чего поместил пасынка в багажник своего автомобиля и увез к себе на садовый участок, где ранее потерпевший с пасынком работали подсобными рабочими, но впоследствии отпустил.

58-летний потерпевший был госпитализирован в городскую больницу, где через 20 дней скончался.

В ходе допроса подозреваемый вину в совершенном преступлении не признал. В настоящее время он задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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#Происшествия#Новости
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