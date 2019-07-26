В Башкирии из-за арктической воздушной массы резко похолодает до +3°C

Posted 26 июля 2019, 11:33
Published 26 июля 2019, 11:33
Modified 17 октября 2022, 20:09
Updated 17 октября 2022, 20:09
Из-за вторжения холодной арктической воздушной массы на территории Башкирии с 29 июля температура воздуха резко понизится ночью до +3,+9 градусов, а днем до +13,+18 градусов.
Эти показатели на 5-7 градусов ниже многолетних значений. По республике пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами, возможен град.
Примечательно, что до этого синоптики Башгидромета отчитались о приходе настоящей жары в республику.