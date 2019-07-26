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Posted 26 июля 2019, 11:33

Published 26 июля 2019, 11:33

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

В Башкирии из-за арктической воздушной массы резко похолодает до +3°C

В Башкирии из-за арктической воздушной массы резко похолодает до +3°C

26 июля 2019, 11:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Жителей республики предупреждают в МЧС по Башкирии.

Из-за вторжения холодной арктической воздушной массы на территории Башкирии с 29 июля температура воздуха резко понизится ночью до +3,+9 градусов, а днем до +13,+18 градусов.

Эти показатели на 5-7 градусов ниже многолетних значений. По республике пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозами, возможен град.

Примечательно, что до этого синоптики Башгидромета отчитались о приходе настоящей жары в республику.

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#Злата Зукович#Общество#Новости
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