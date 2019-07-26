Минтруд предложил сделать программу материнского капитала бессрочной

Posted 26 июля 2019, 05:57
Published 26 июля 2019, 05:57
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
В настоящее время продление программы поддерживают 78% россиян. Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сейчас его размер составляет 452 тыс. руб., а денежные средства выдаются за рождение второго или последующего ребенка. При этом с 11 июня в России были ограничены возможности использования материнского капитала: погасить ипотеку в кредитных организациях, не подотчетных ЦБ РФ, с помощью этих средств теперь нельзя.
Как сообщает РИА «Новости», спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассчитывает на продление программы по предоставлению материнского капитала как минимум до 2025 года. Сейчас она рассчитана до 2021 года.