25 тысяч карт за 25 дней: чиновники заявили, что карта «Алга» набирает популярность

- Каждый день совершается примерно 10 тысяч поездок в общественном транспорте по карте «Алга». При этом разрыв между транзакциями, совершенными при помощи банковских карт и карт «Алга», постоянно сокращается. Это значит, что «Алга» становится у жителей Башкирии все более популярна, - уверен заместитель гендиректора Башкирского регистра социальных карт Олег Романов.