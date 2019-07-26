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Posted 26 июля 2019, 06:58

Published 26 июля 2019, 06:58

Modified 17 октября 2022, 20:09

Updated 17 октября 2022, 20:09

25 тысяч карт за 25 дней: чиновники заявили, что карта «Алга» набирает популярность

26 июля 2019, 06:58
Сюжет
Уфалогия: Транспорт
Уже сейчас продано около 25 тысяч таких транспортных карт.

Накануне, 25 июля, стали известны промежуточные итоги эксплуатации транспортной карты «Алга» в Башкирии. Чиновники считают их обнадеживающими.

Как сообщил представитель Башкирского регистра социальных карт, по данным на 25 июля, реализовано уже 25 тысяч карт «Алга», они ежедневно пополняются на сумму примерно в полмиллиона рублей.

- Каждый день совершается примерно 10 тысяч поездок в общественном транспорте по карте «Алга». При этом разрыв между транзакциями, совершенными при помощи банковских карт и карт «Алга», постоянно сокращается. Это значит, что «Алга» становится у жителей Башкирии все более популярна, - уверен заместитель гендиректора Башкирского регистра социальных карт Олег Романов.

Об этом он заявил на заседании Общественного совета при Госкомитете РБ по транспорту и дорожному строительству.

Впрочем, в ходе обсуждения выяснилось, что имеется все еще немало вопросов по поводу эксплуатации карты «Алга», причем они касаются во многом технических нюансов.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

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#Экономика#Уфалогия: Транспорт#Новости#Транспорт
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