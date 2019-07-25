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Posted 25 июля 2019, 09:21

Published 25 июля 2019, 09:21

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

В Башкирии ежемесячные пособия на ребенка будут выплачивать до достижения им 3 лет

25 июля 2019, 09:21
Сюжет
Дети
Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, позволяющий нуждающимся семьям получать ежемесячные пособия на детей до достижения ими трех лет, а не полутора, как было раньше, сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия».

Новым законом предусмотрено, что ежемесячная выплата на первого и второго ребенка от полутора до трех лет будет выплачиваться в размере прожиточного минимума на ребенка в субъекте Федерации. В Башкирии эта сумма равна 9480 рублей согласно постановления правительства от 11 июня 2019 г.

Также законом изменен критерий нуждаемости семьи с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума на человека в субъекте страны. В Башкирии величина прожиточного минимума сейчас составляет 9474 рубля.

- Мы поддерживаем экономически активных родителей, изменяя критерии нуждаемости, - пояснила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева. - Для того, чтобы родители не скрывали свои доходы и в трудной жизненной ситуации они могли получать в большем размере выплату. Право на выплату на первого ребенка будут иметь порядка 70 процентов семей, на второго ребенка – 74 %.

Пособие будет назначаться сроком на один год, по достижении ребенком возраста 2 и 3 лет родителям надо будет подавать новые заявления на назначение пособия.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают 1,5-кратной величины прожиточного минимума на человека.

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