Новым прокурором Уфы стал 40-летний прокурор Октябрьского района

В период с 2003 года по 2004 год работал следователем, старшим следователем прокуратуры г. Салават, с 2004 по 2006 год – заместителем прокурора г. Салават, с 2006 года по 2011 год – прокурором Стерлитамакского района, с 2011 года по июль 2019 года состоял в должности прокурора Октябрьского района г. Уфы Республики Башкортостан.