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Posted 25 июля 2019, 11:12

Published 25 июля 2019, 11:12

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

Новым прокурором Уфы стал 40-летний прокурор Октябрьского района

25 июля 2019, 11:12
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Им стал Сергей Воронов, ранее занимавший пост прокурором Октябрьского района Уфы. Ему 40 лет, он родился в Стерлитамаке, окончил БашГУ в 2002 году по специальности «юриспруденция».

В период с 2003 года по 2004 год работал следователем, старшим следователем прокуратуры г. Салават, с 2004 по 2006 год – заместителем прокурора г. Салават, с 2006 года по 2011 год – прокурором Стерлитамакского района, с 2011 года по июль 2019 года состоял в должности прокурора Октябрьского района г. Уфы Республики Башкортостан.

Еще одно кадровое назначение в ведомстве - 34-летний советник юстиции Рустам Шайбаков. До этого он был заместителем прокурора Уфы.

Главным в прокуратуре Учалинского района стал Ильдар Гильманов, Белорецкого района - Максим Валиков.

Напомним, ранее мы сообщали, что прокурором Башкирии уроженец Татарстана Камиль Кашаев не станет. Его кандидатуру так и не согласовали в марте текущего года, хотя ее одобрили в Курултае.

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