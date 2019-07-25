Дзюдоистка из Башкирии Настя Иванцова: «Я побеждаю не юношей, а соперников»

О самих состязаниях она говорит только в превосходной степени. Организация, питание, медицинское сопровождение были на высоком уровне. На совместных тренировках с борцами из 30 стран она познакомилась с разными стилями и методиками тренировок, которые расширили спортивный кругозор ее и тренера. Но разговор в целом не о международных состязаниях. Настя – единственная в Туймазах девушка-дзюдоистка. В ней мало что есть от типичной молодой инстаграмщицы. Времени нет на гламурные социальные поглаживания совсем. В соцсетях она лишь рассказывает о своих соревнованиях, время от времени общается с друзьями и «коллегами», среди которых после игр появились и иностранцы.