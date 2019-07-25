mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2019, 04:41

Published 25 июля 2019, 04:41

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

«Башавтотранс» официально возглавил Надир Самиев

«Башавтотранс» официально возглавил Надир Самиев

25 июля 2019, 04:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ранее он был исполняющим обязанности руководителя.

ГУП «Башавтотранс» возглавил Надир Самиев, который был исполняющим обязанности, а до того ранее занимавший должность директора УПАТП № 1 — уфимского филиала «Башавтотранса». Об этом сообщили в пресс-службе минземимущества Башкирии.

Министерство объявило конкурс на замещение вакантной должности руководителя госпредприятия в январе текущего года.

Напомним, конкурс был назначен на 19 апреля и состоял из двух этапов. На первом кандидаты должны были пройти тестирование на знание специфики предприятия, основ законодательства, маркетинга, управления предприятием, финансового аудита. На втором этапе планировалось рассмотреть программы развития Башавтотранса.

Смена руководства была инициирована Радием Хабировым еще в начале своей деятельности в качестве врио главы Башкирии. Он возмутился тем, что активы предприятия готовятся к продаже, а сам «Башавтотранс» находится в предбанкротном состоянии. После этого бывший директор Разим Махиянов подал в отставку, а Надир Самиев 30 октября 2018 года возглавил его с приставкой и. о.

Материалы по теме
Объявлен конкурс на должность руководителя Башавтотранса
#Злата Зукович#Экономика#Новости#Отставки и назначения#Общественный транспорт#Новости экономики#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Новости бизнеса
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика