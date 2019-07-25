«Башавтотранс» официально возглавил Надир Самиев

Смена руководства была инициирована Радием Хабировым еще в начале своей деятельности в качестве врио главы Башкирии. Он возмутился тем, что активы предприятия готовятся к продаже, а сам «Башавтотранс» находится в предбанкротном состоянии. После этого бывший директор Разим Махиянов подал в отставку, а Надир Самиев 30 октября 2018 года возглавил его с приставкой и. о.