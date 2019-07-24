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Posted 24 июля 2019, 11:37

Published 24 июля 2019, 11:37

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

В Уфе проводили в последний путь известного медиаменеджера Сергея Анацкого

24 июля 2019, 11:37
Сюжет
Фотофакт
Церемония прощания состоялась в зале Южного кладбища.

«Ушел в самом расцвете сил», «Слишком мала дала тебе жизнь», «Как же так, Сережа…», — такие комментарии в социальной сети оставляют все те, кто близко знал Сергея Анацкого, известного медиаменеджера, ставшего пионером коммерческого радио в Башкирии.

Напомним, трагическую новость сообщили на сайте BUSINESS FM Уфа еще вчера. По некоторым данным, Сергей Анацкий скончался в результате продолжительной болезни. Ему было всего 49 лет.

На медиарынке Сергей Анацкий известен как руководитель первой негосударственной радиостанции «Шарк», которую он возглавил еще в 1991 году. В свое время он также руководил «Европа Плюс Уфа», «BUSINESS FM Уфа». Коллеги вспоминают о нем как об очень дружелюбном, талантливом, крепком человеке. Известно, что он также помогал нашей знаменитой землячке Земфире с продвижением ее творчества на первых порах.

— Сергей, как и я, был человеком военным, — вспоминает о нем шоумен и ведущий Борис Быстров. — Это был очень добрый и хороший человек и я вас уверяю, — никто о нем не скажет ничего плохого. Я очень долго его знал и для меня он всегда был таким старшим товарищем. Мы постоянно общались. И, как и принято у военных, он всегда первым давал мне руку, чтобы поздороваться. Помню, после ночного эфира, когда в кабинет Сергея Владимировича приходили рекламодатели, а мы дремали, он всегда говорил будущим спонсорам: «Тихо, только не будите ребят! Они спят, устали очень». Вот в этом был весь Сергей Владимирович, - говорит Борис Быстров.

Сергея Анацкого похоронили на Южном кладбище.

Медиакорсеть выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича.

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