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Posted 24 июля 2019, 13:34

Published 24 июля 2019, 13:34

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

Импортозамещение в легкой промышленности России: как выживает отрасль?

Импортозамещение в легкой промышленности России: как выживает отрасль?

24 июля 2019, 13:34
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Для чего нужно импортозамещение в легкой промышленности и насколько сильно в отчетах чиновников искажение реальной ситуации в отрасли?

Как отмечают эксперты, народ в России беднеет, и за последние 4 года розничный рынок одежды сжался на 38%. При этом текстиля, одежды и обуви в России в прошлом году было произведено на 430,9 млрд руб., а импортировано — на 962 млрд. рублей (импорт в прошлом году вырос на 10%, а за 5 месяцев 2019 года прибавил ещё 1%).

Тем не менее продукции российских производителей трудно конкурировать с зарубежной: она либо теряет в качестве, либо существенно дороже. Это происходит, в частности, из-за отсутствия полноценной сырьевой базы, нехватки квалифицированных специалистов и высоких цен на импортное оборудование при отсутствии российских аналогов.

При этом почти половина россиян выбирают контрафакт — из-за низкой цены. Нелегально ввезенная продукция, независимо от степени оригинальности, привлекательна тем, что избавлена от налогов.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

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#Андрей Королев#Экономика#Новости#Промышленность#Развитие экономики#Импортозамещение
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