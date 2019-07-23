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Posted 23 июля 2019, 11:07

Published 23 июля 2019, 11:07

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

В России разработали новую стратегию развития торговли до 2025 года

В России разработали новую стратегию развития торговли до 2025 года

23 июля 2019, 11:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Впервые в ней отражена концепция оптовых продовольственных рынков и введены понятия семейного и этнического торгового бизнеса в стране.

Цель стратегии, рассчитанной до 2025 года, — создать комфортную потребительскую среду. Как отметил глава Минпромтогра Денис Мантуров, для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия. Об этом сообщают «Известия».

В стратегии затрагиваются все актуальные торговые форматы — стрит-ритейл, вендинговая, нестационарная и мобильная торговля, сети и малые форматы. Об эффективности торговой политики можно будет судить, в том числе по количеству торговых объектов, хозяйствующих субъектов, занимающихся розничной торговлей, и плотности торговой сети.

Кроме того, в проекте стратегии планируется вывести пиво в особую категорию и смягчить правила розничной торговли. Напомним, в России на пиво распространяются все ограничения, принятые в отношении любой алкогольной продукции.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Андрей Королев#Экономика#Новости#Бизнес малый и средний#Развитие экономики#Торговля
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