В России разработали новую стратегию развития торговли до 2025 года

Цель стратегии, рассчитанной до 2025 года, — создать комфортную потребительскую среду. Как отметил глава Минпромтогра Денис Мантуров, для этого государство должно сохранять баланс между торговыми сетями и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия. Об этом сообщают «Известия».