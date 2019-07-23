Похудел с 52 до 44 размера: в Уфе заключенному СИЗО отказывали в медосвидетельствании

Больше года в уфимском СИЗО-1 на улице Достоевского в Уфе содержится 36-летний Владимир Коробков. Он обвиняется в совершении экономического преступления. Однако речь в этом материале пойдет не об этом, а о том, как нарушаются его права в следственном изоляторе. Владимир тяжело болен, в связи с этим его защита добивается пересмотра меры пресечения. Для этого, по закону, необходимо провести медицинское освидетельствование, но в СИЗО-1 ему отказывают.