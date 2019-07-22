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Posted 22 июля 2019, 06:26

Published 22 июля 2019, 06:26

Modified 17 октября 2022, 20:07

Updated 17 октября 2022, 20:07

В Башкирии пьяный автомобилист едва не сбил коляску с ребенком

22 июля 2019, 06:26
Мать младенца успела в последний момент оттолкнуть коляску в сторону.

Накануне, 21 июля, серьезное ЧП стало одной из самых резонансных тем для обсуждения в соцсетях. Речь идет о щекочущем нервы видеоролике, на котором зафиксирован момент наезда автомобиля Ford Kuga на женщину с детской коляской. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Как стало известно позднее, мать младенца в последний момент успела отбросить коляску в сторону, и такая молниеносная реакция женщины спасла жизнь ребенку. К сожалению, сама мама не смогла увернуться от автомобиля и стала жертвой ДТП.

По уточненным данным, автоавария случилась в районе садов Карманово, расположенных в окрестностях Нефтекамска. Под колесами оказалась 68-летняя женщина, которая с двумя знакомыми шла по краю дороги. Пострадавшая была госпитализирована.

Автомобиль после ДТП вылетел в кювет. Вызванные сотрудники полиции сразу определили, что водитель иномарки был сильно пьян.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

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#Видео#ДТП
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