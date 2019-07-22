В Башкирии пьяный автомобилист едва не сбил коляску с ребенком

Накануне, 21 июля, серьезное ЧП стало одной из самых резонансных тем для обсуждения в соцсетях. Речь идет о щекочущем нервы видеоролике, на котором зафиксирован момент наезда автомобиля Ford Kuga на женщину с детской коляской. Подробности сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.