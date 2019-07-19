Год театра: Башкирия в позе Городничего

Накануне Года театра было объявлено, что в 85 регионах России пройдет более двух тысяч мероприятий, приуроченных к тематическому периоду. Предположительно Год позволит прибавить к статистике что-то весомое, но есть нюанс. Это, как говорится, некачественный трафик — он не рассчитан на перспективу и может улучшить разве что суммарные показатели в документах. Единовременное знакомство с театром (согласно свежим опросам ВЦИОМ, каждый третий житель РФ практически не посещает театры, каждый пятый — никогда не был в театре) существенно не повлияет на рост аудитории в последующие годы. Театр, в целом, остается все таким же дорогостоящим фоном для селфи: в условиях падающих зарплат и взлетающих цен телевидение еще долго будет важнейшим и наиболее доступным из искусств.