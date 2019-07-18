В Уфе уже в этом году власти обещают начать строить мост в Черниковке

О новом крупном строительстве очередного городского моста говорили на «Транспортном часе» в башкирском правительстве. Речь идет о мосте, который должен соединить выезд на улицы Интернациональная и Комарова в Черниковке и левый берег Белой — с его поселками «8 марта» и Алексеевка. В этом году власти планируют начать строительство моста в створе улицы Интернациональной.