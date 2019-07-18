mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2019, 13:06

Published 18 июля 2019, 13:06

Modified 17 октября 2022, 20:07

Updated 17 октября 2022, 20:07

В Уфе уже в этом году власти обещают начать строить мост в Черниковке

18 июля 2019, 13:06
Предварительная стоимость работ оценивается в 8,3 млрд рублей.

О новом крупном строительстве очередного городского моста говорили на «Транспортном часе» в башкирском правительстве. Речь идет о мосте, который должен соединить выезд на улицы Интернациональная и Комарова в Черниковке и левый берег Белой — с его поселками «8 марта» и Алексеевка. В этом году власти планируют начать строительство моста в створе улицы Интернациональной.

Мост должен будет иметь четыре полосы и длину примерно в 1322 метра. Как сообщает Башинформ, проект прошел публичные слушания еще в 2016 году.

Вторая очередь масштабного проекта предполагает строительство под улицей Комарова 390-метрового тоннеля, который должен будет обеспечить комфортный выезд на улицу Интернациональную. Пока сроки строительства оценены в четыре года.

Впрочем, вполне вероятно, что строительство объекта, ввиду его дорогивизны и технической сложности, может затянуться. Напомним, что строительства нового Бельского моста откладывалось несколько раз. Также были три раза перенесены сроки закладки камня.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

Материалы по теме
Рухнувший деревянный мост в Башкирии из сериала «Вечный зов» могут восстановитьВ Уфе заложили первый камень на месте строительства нового Бельского мостаВ Уфе на Затонском мосту спасли 51-летнюю женщину, которая решила покончить с собой
#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика