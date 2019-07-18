Климатолог: в ближайшие пять лет на Россию обрушится аномальная жара

Posted 18 июля 2019, 10:58
Published 18 июля 2019, 10:58
Modified 17 октября 2022, 20:06
Updated 17 октября 2022, 20:06
По словам Чернокульского, в 2019 году жара обрушилась на Европу. В некоторых западных странах в текущем году температура воздуха поднималась до 42-44 градусов. Одновременно с этим в России было довольно прохладно.
Происходящее с погодой в РФ и Европе взаимосвязано. Когда определенную территорию накрывает блокирующий антициклон, то в одной его части происходит заток тепла, а в другой — заток холода. В ближайшие пять лет в России подобное точно случится, считает климатолог.
Погода в мире меняется из-за глобального потепления на планете. Современное общество, к сожалению, уделяет данной проблеме недостаточно внимания, посетовал Чернокульский.