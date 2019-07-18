Климатолог: в ближайшие пять лет на Россию обрушится аномальная жара

Происходящее с погодой в РФ и Европе взаимосвязано. Когда определенную территорию накрывает блокирующий антициклон, то в одной его части происходит заток тепла, а в другой — заток холода. В ближайшие пять лет в России подобное точно случится, считает климатолог.