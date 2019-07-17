mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 июля 2019, 12:31

Published 17 июля 2019, 12:31

Modified 17 октября 2022, 20:06

Updated 17 октября 2022, 20:06

В Уфе тело скоропостижно умершего человека полдня лежало на улице

17 июля 2019, 12:31
Горожане шокированы происшедшим и считают такое положение дел возмутительным.

Сегодня, 17 июля, уфимские группы соцсетей всколыхнула новость о том, что в северной части Уфы на протяжении девяти с лишним часов пролежало тело скоропостижно скончавшегося мужчины. Такая тревожная информация появилась сразу в нескольких группах соцсетей.

По уточненным данным, мужчина скончался примерно в 15 часов вчера возле домов № 17 и 19 по улице Первомайской. Предположительно, он умер от сердечного приступа. Прохожие пытались реанимировать несчастного, но не смогли помочь. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи вынуждена была только констатировать смерть человека.

После этого медики накрыли его бумажной одноразовой простыней и уехали. Труп увезли с улицы только поздно вечером.

Как считают пользователи соцсетей, проблема в том, что бригада, которая эвакуирует тела скоропостижно умерших людей в морг, в Уфе одна, и ей приходится обслуживать все печальные вызовы, так что тела увозят в порядке очереди.

Материалы по теме
В Уфе шестилетний мальчик запутался в колготках и скончалсяУколы красоты: Уфимка скончалась на массажном кресле во время процедуры
#Происшествия#Новости#Смерть
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика