Российских школьников могут обязать носить «шкулфоны»

Парламентарий с идеей создания «шкулфона» уже обратился в адрес корпорации «Ростех», пишет RT. Чернышов считает, что такое устройство должно заменить обычные гаджеты. Помимо контактов родителей, учителей и одноклассников, в «шкулфоне» установят программы, открывающие доступ к разного рода справочникам, внутреннему интернету и программе «Российская электронная школа».