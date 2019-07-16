В Башкирии спустя месяц нашли тело пропавшей пенсионерки, обглоданное животными

Posted 16 июля 2019, 12:39
Published 16 июля 2019, 12:39
Modified 17 октября 2022, 20:06
Updated 17 октября 2022, 20:06
75-летнюю женщину из села Усть-Зиган Стерлитамакского района Башкирии искали около трех недель. как ни в чем не бывало, пенсионерка отправилась в лес за ягодами, но домой так и не вернулась. Тревогу подняли родные - прочесывали местность, делали карту поисков с квадрокоптеров, привлекли полицейских, кинологов, собак и волонтеров, но женщину так и не нашли.
Лишь спустя три недели ее тело, уже обглоданное животными, нашли в лесополосе.
Напомним, ранее Медиакорсеть рассказывала о поисках 67-летнего пенсионера из Октябрьского Николая Акимова, который около недели пролежал в беспомощном состоянии в лесу на мокрой траве. Мужчина отправился в лес за грибами (или ягодами) и ему стало плохо. Он упал и уже не мог встать. Пропавшего на неделю пенсионера нашли в тяжелом состоянии буквально в 500 метрах от местной больницы в лесопосадке. Завтра, 17 июля, по данному факту депутатом Госсобрания назначена выездная проверка.