В Башкирии спустя месяц нашли тело пропавшей пенсионерки, обглоданное животными

Напомним, ранее Медиакорсеть рассказывала о поисках 67-летнего пенсионера из Октябрьского Николая Акимова, который около недели пролежал в беспомощном состоянии в лесу на мокрой траве. Мужчина отправился в лес за грибами (или ягодами) и ему стало плохо. Он упал и уже не мог встать. Пропавшего на неделю пенсионера нашли в тяжелом состоянии буквально в 500 метрах от местной больницы в лесопосадке. Завтра, 17 июля, по данному факту депутатом Госсобрания назначена выездная проверка.