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Posted 16 июля 2019, 12:39

Published 16 июля 2019, 12:39

Modified 17 октября 2022, 20:06

Updated 17 октября 2022, 20:06

В Башкирии спустя месяц нашли тело пропавшей пенсионерки, обглоданное животными

16 июля 2019, 12:39
Женщина ушла за ягодами в лес и домой так и не вернулась.

75-летнюю женщину из села Усть-Зиган Стерлитамакского района Башкирии искали около трех недель. как ни в чем не бывало, пенсионерка отправилась в лес за ягодами, но домой так и не вернулась. Тревогу подняли родные - прочесывали местность, делали карту поисков с квадрокоптеров, привлекли полицейских, кинологов, собак и волонтеров, но женщину так и не нашли.

Лишь спустя три недели ее тело, уже обглоданное животными, нашли в лесополосе.

Напомним, ранее Медиакорсеть рассказывала о поисках 67-летнего пенсионера из Октябрьского Николая Акимова, который около недели пролежал в беспомощном состоянии в лесу на мокрой траве. Мужчина отправился в лес за грибами (или ягодами) и ему стало плохо. Он упал и уже не мог встать. Пропавшего на неделю пенсионера нашли в тяжелом состоянии буквально в 500 метрах от местной больницы в лесопосадке. Завтра, 17 июля, по данному факту депутатом Госсобрания назначена выездная проверка.

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#Происшествия#Новости
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