Скандальная фельдшер скорой помощи, под Уфой отказавшая больному, уволилась

Posted 16 июля 2019, 12:33
Published 16 июля 2019, 12:33
Modified 17 октября 2022, 20:06
Updated 17 октября 2022, 20:06
Сегодня, 16 июля, стало известно, что решен вопрос с наказанием фельдшера скорой помощи, которая отказалась помочь больному с инсультом.
Программа «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщила, что грубиянка в белом халате уволилась со службы по собственному желанию на следующий день после того, как увидела себя во всех теленовостях.
Помимо этого, по итогам проверки на нее было наложено дисциплинарное взыскание.