mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июля 2019, 12:33

Published 16 июля 2019, 12:33

Modified 17 октября 2022, 20:06

Updated 17 октября 2022, 20:06

Скандальная фельдшер скорой помощи, под Уфой отказавшая больному, уволилась

16 июля 2019, 12:33
Медика также подвергли дисциплинарному взысканию.

Сегодня, 16 июля, стало известно, что решен вопрос с наказанием фельдшера скорой помощи, которая отказалась помочь больному с инсультом.

Напомним, скандальный инцидент произошел под Уфой, в поселке Булгаково и стал темой для многих СМИ.

Программа «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах сообщила, что грубиянка в белом халате уволилась со службы по собственному желанию на следующий день после того, как увидела себя во всех теленовостях.

Помимо этого, по итогам проверки на нее было наложено дисциплинарное взыскание.

Материалы по теме
Минздрав Башкирии начал проверку по факту действий фельдшера, не оказавшего помощьРимма Утяшева – о фельдшере, не оказавшей помощь: «Таким людям не место в медицине»
#Общество#Новости#Скорая помощь
Подпишитесь