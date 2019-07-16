Инвалид Рустам Набиев записал на видео, как штурмует ползком поликлинику в Уфе

Он надеется, что его сообщение получит резонанс, как это было три года назад с видеороликом о женщине, ползущей на прием к врачу по лестнице в другой уфимской поликлинике. Тогда родик показали по всем федеральным каналам и был большой скандал, после которого был уволен главврач поликлиники и в ней навели порядок с доступной средой.