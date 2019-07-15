В Башкирии в детском лагере из палаты сделали «общагу гастарбайтеров»

- Это точно не место для детского отдыха. В комнатах мрачно, по 6 кроватей, не развернуться. Покрывала и белье застирано. В душевых не комфортно, все окрашено в темные цвета. Крыша летней веранды протекает, вода заливает. В штабе запах туалета. Такого я вообще не видела, даже в больничной палате приятней находиться, чем в лагере «Бригантина», - описал свои впечатления один из пользователей группы «Коррупционный Нефтекамск». - Там что, вообще не бывает ремонта и смены мебели, белья? Никакого комфорта! Все убого, с прошлого века, даже асфальт, скамейки, спортивная площадка... А эта сцена... Представители отдела образования сидят и фотографируют, как дети на сцене выступают. Да сходите, проверьте санузлы, постели, столовую, комфортно ли там отдыхать и работать!