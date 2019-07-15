Ночь кино: в Уфе бесплатно покажут боевик «Балканский рубеж»

«Балканский рубеж» — российско-сербский боевик Андрея Волгина, посвященный секретной операции по захвату аэродрома в Косово во время военной операции НАТО в Югославии. Фильм вышел в прокат в марте этого года и, несмотря на неоднозначую оценку критиков, собрал 307 млн руб. Главные роли исполнили Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Равшана Куркова.