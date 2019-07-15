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Posted 15 июля 2019, 06:42

Published 15 июля 2019, 06:42

Modified 17 октября 2022, 20:05

Updated 17 октября 2022, 20:05

Ночь кино: в Уфе бесплатно покажут боевик «Балканский рубеж»

Ночь кино: в Уфе бесплатно покажут боевик «Балканский рубеж»

15 июля 2019, 06:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За этот фильм проголосовали большинство интернет-пользователей, принявших участие в выборе фильма для всероссийской акции.

Также в тройке лидеров голосования, которое проходило на сайте ТАСС, фэнтэзи «Домовой» Евгения Бедарева и комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова. Эти фильмы бесплатно покажут по всей стране 24 августа, показы приурочены ко Дню российского кино.

«Балканский рубеж» — российско-сербский боевик Андрея Волгина, посвященный секретной операции по захвату аэродрома в Косово во время военной операции НАТО в Югославии. Фильм вышел в прокат в марте этого года и, несмотря на неоднозначую оценку критиков, собрал 307 млн руб. Главные роли исполнили Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Равшана Куркова.

Всероссийскую акцию «Ночь кино» проводят Министерство культуры РФ совместно с Фондом кино с 2016 года. В 2018 году в Уфе в кинотеатре «Родина» и на площади перед ГДК показали фильмы «Последний богатырь», «Рубеж» и «Танки».

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#Андрей Королев#Культура#Новости#Кино
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