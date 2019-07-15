«Башавтотрансу» достались 20 автобусов по цене 7 млн рублей за каждый

Каждый из новых автобусов, произведенных на «НефАЗе», стоит семь миллионов рублей. Этот транспорт наделен немалым числом полезных и умных функций. Например, он снабжен электронным рейсоуказателем, речевым информатором, бегущей строкой и т. д.