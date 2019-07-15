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Posted 15 июля 2019, 14:15

Published 15 июля 2019, 14:15

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

«Башавтотрансу» достались 20 автобусов по цене 7 млн рублей за каждый

15 июля 2019, 14:15
Сюжет
Уфалогия: Транспорт
Все они поступят на междугородние маршруты.

Сегодня, 15 июля, в Уфе в торжественной обстановке прошла церемония вручения 20 современных автобусов представителям ГУП «Башавтотранс». Подробности сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Каждый из новых автобусов, произведенных на «НефАЗе», стоит семь миллионов рублей. Этот транспорт наделен немалым числом полезных и умных функций. Например, он снабжен электронным рейсоуказателем, речевым информатором, бегущей строкой и т. д.

В передаче автобусов принял участие врио главы Башкирии Радий Хабиров. Ему даже предложили попробовать себя в кресле водителя столь солидной и дорогой машины.

Автобусы поступят на междугородние маршруты. Еще шесть таких же машин пополнят автопарк «Башавтотранса» в конце июля. Общая стоимость госконтрактта превысила 184 млн рублей.

Руководитель региона лично ознакомился с оснащением и эксплуатационными ресурсами нового пассажирского транспорта «Башавтотранса». Сегодня государственный перевозчик получил 20 современных автобусов для междугородних маршрутов.

Вдобавок к междугородних в этом году, ориентировочно до 1 ноября, «Башавтотранс» получит также еще и 74 современных пассажирских автобуса на городские маршруты.

#Экономика#Уфалогия: Транспорт#Новости#Транспорт
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