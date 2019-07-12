В Башкирии еще два предприятия вошли в нацпроект на тему производительности труда

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В целом по Башкирии в программу бережливого производства вошли 27 предприятий из плановых 50 на этот год.

«Месягутовский молочный комбинат», который входит в двадцатку крупнейших переработчиков молока в России, и «Генподрядная строительная фирма КПД», занимающаяся строительством зданий, дорог, гидросооружений, подключились к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». В целом по Башкирии в программу бережливого производства вошли 27 предприятий из плановых 50 на этот год. Как сообщает «Башинформ», участвующие в нацпроекте предприятия получат методики по оптимизации производства, а по линии поддержки занятости получат субсидии на опережающее переобучение сотрудников, сообщили в Минэкономразвития республики. Материалы по теме В Башкирии новому зампредседателя КСП предложили, как контролировать нацпроекты В Петербурге и Москве обсудили реализацию нацпроектов в Ростовской области