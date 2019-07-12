В Башкирии еще два предприятия вошли в нацпроект на тему производительности труда

Posted 12 июля 2019, 11:00
Published 12 июля 2019, 11:00
Modified 17 октября 2022, 20:04
Updated 17 октября 2022, 20:04
«Месягутовский молочный комбинат», который входит в двадцатку крупнейших переработчиков молока в России, и «Генподрядная строительная фирма КПД», занимающаяся строительством зданий, дорог, гидросооружений, подключились к нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости».
В целом по Башкирии в программу бережливого производства вошли 27 предприятий из плановых 50 на этот год.
Как сообщает «Башинформ», участвующие в нацпроекте предприятия получат методики по оптимизации производства, а по линии поддержки занятости получат субсидии на опережающее переобучение сотрудников, сообщили в Минэкономразвития республики.