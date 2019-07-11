Застройщик ЖК «Серебряный ручей» близок к получению проектного финансирования

Напомним, что последним заселенным домом ЖК «Серебряный ручей» стал дом №7, который был введен в эксплуатацию в конце декабря 2018 года. Тогда ключи от долгожданных квартир получили 140 уфимских семей. Сегодня демский жилой комплекс представляет собой 6 многоэтажек, находящихся на разных стадиях строительства, причем, строительство двух из них – литеры № 9 и 10 – застройщик планирует завершить в сентябре текущего года.