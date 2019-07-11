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Застройщик ЖК «Серебряный ручей» близок к получению проектного финансирования

11 июля 2019, 06:34
Фото: Пресс-служба Госкомстроя РБ
ВТБ представил условия для получения денежных средств для завершения строительства проблемных объектов.

Разработаны дорожные карты по вводу в эксплуатацию нескольких проблемных объектов: ЖК «Новобулгаково» и «Миловский парк» и рабочая схема завершения строительства ЖК «Серебряный ручей», входящего в ГК «Рассвет» Рашита Багаутдинова, сообщили в пресс-службе госкомстроя Башкирии.

На сегодняшний день ПАО «ВТБ Банк» проявил заинтересованность в сделке и обозначил застройщику условия получения проектного финансирования на общую сумму 1 млрд 466 млн руб для завершения строительства проблемного объекта.

Доступ к банковскому кредитованию будет открыт строительной компании после реализации комплекса мер по продаже одного из наиболее крупных активов ГК «Рассвет» - бизнес-центра «Салават Юлаев» - минземимуществу Башкирии, а также передачи в залог кирпичного завода «Амстрон», земельных участков и коммерческой недвижимости, принадлежащих группе компаний.

Алгоритм сделки будет представлен на согласование в рамках заседания президиума правительства республики до конца июля текущего года.

Напомним, что последним заселенным домом ЖК «Серебряный ручей» стал дом №7, который был введен в эксплуатацию в конце декабря 2018 года. Тогда ключи от долгожданных квартир получили 140 уфимских семей. Сегодня демский жилой комплекс представляет собой 6 многоэтажек, находящихся на разных стадиях строительства, причем, строительство двух из них – литеры № 9 и 10 – застройщик планирует завершить в сентябре текущего года.

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