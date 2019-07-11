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Posted 11 июля 2019, 13:15

Published 11 июля 2019, 13:15

Modified 17 октября 2022, 20:04

Updated 17 октября 2022, 20:04

Слова главы ФРС Джерома Пауэлла о рисках для экономики США сказались на курсе рубля

11 июля 2019, 13:15
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл обозначил риски для американской экономики.

В ходе своего выступления в Конгрессе Пауэлл призвал парламентариев обратить внимание на неопределенность вокруг внешнеторговых конфликтов США и рост мировой экономики. Об этом информирует RNS.

По словам главы ФРС, к концу июля ставки могут снизиться, что негативно отразится на экономических перспективах США.

Заявление Пауэлла благотворно сказалось на курсе российского рубля, который к ночи среды вырос на 80 копеек по отношению к доллару, и на 63 копейки по отношению к евро.

Таким образом, вечером 10 июля на Московской бирже за доллар давали 63,12 рубля, а за евро – 71,03 рубля. К концу торгов индекс Мосбиржи вырос до 2822 пунктов.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика#Новости
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