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Posted 11 июля 2019, 06:40

Published 11 июля 2019, 06:40

Modified 17 октября 2022, 20:03

Updated 17 октября 2022, 20:03

Пять школ Башкирии начнут готовить учеников к работе в области высоких технологий

Пять школ Башкирии начнут готовить учеников к работе в области высоких технологий

11 июля 2019, 06:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сертификаты, подтверждающие статус базовых школ Российской академии наук, директорам школ вручил секретарь комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ РАН Александр Соломатин.

С 1 сентября этого года гимназия №64 (Уфа), инженерный лицей №83 имени М.С.Пинского УГНТУ (Уфа), физико-математический лицей №93 (Уфа), гимназия №1 (Стерлитамак), лицей №1 (Нефтекамск) будут работать в новом статусе — как базовые школы РАН.

Напомним, в конце мая был утвержден список из 108 школ России с высокими образовательными результатами — эти учреждения вошли в совместный проект министерства просвещения России и Российской академии наук. Предполагается, что в рамках этого проекта в этих школах будут готовить способных школьников к научной карьере и к работе в области высоких технологий. Обучение будет курировать местный филиал РАН или сильный вуз. Как уточняет «Российская газета», школы планируется передать с муниципального уровня управления на региональный, а зачислять детей по результатам конкурсного отбора.

— Я приятно удивлен тем позитивным откликом, который этот проект вызывает в российских регионах, — отметил в своем фейсбуке вице-президент РАН Алексей Хохлов. — Тем более, что пока еще Минпросвещения не обеспечило решения о финансировании этого проекта из федерального бюджета. Но энтузиазм довольно большой, имеется поддержка и научно-образовательного сообщества в регионах, и губернаторов. Думаю, что это связано, прежде всего, с высоким авторитетом РАН, который был наработан нашими предшественниками.

Региональным координатором проекта и научным центром, оказывающим поддержку базовым школам, определен Уфимский федеральный исследовательский центр РАН. Куратором проекта в регионе выступает Министерство образования РБ.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Образование#Высшее образование
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