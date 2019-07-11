Пять школ Башкирии начнут готовить учеников к работе в области высоких технологий

— Я приятно удивлен тем позитивным откликом, который этот проект вызывает в российских регионах, — отметил в своем фейсбуке вице-президент РАН Алексей Хохлов. — Тем более, что пока еще Минпросвещения не обеспечило решения о финансировании этого проекта из федерального бюджета. Но энтузиазм довольно большой, имеется поддержка и научно-образовательного сообщества в регионах, и губернаторов. Думаю, что это связано, прежде всего, с высоким авторитетом РАН, который был наработан нашими предшественниками.