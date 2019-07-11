Десять «якшыраков» Радия Хабирова: с чем ассоциируют имя нового руководителя Башкирии

К транспортной теме нынешнее руководство республики явно не ровно дышит, поскольку она является первой объявленной им реформой. Чтобы оценить ее итоги, достаточно проверить, сколько маршрутных автобусов не вышло на линию вчера, в день старта в Уфе Международных Детских Игр. Напомним, на линию запретили выезжать «ПАЗикам» с газовыми баллонами на крыше, дабы не пугать их внешним видом гостей города. Судя по тому, что особых жалоб на перебои с транспортом не было, таких автобусов в столичном автопарке почти не осталось. А ведь еще в октябре они встречались в Уфе на каждом углу и повергли в шок московского публициста Сергея Брилева. Вместе с этими бомбами на колесах исчезли и нелегальные перевозчики.