Башкирия: время экспортировать

— Не соглашусь. Полезность мер поддержки как раз вполне осязаема и находится в исключительно практической плоскости. Например, одной из первых задач, которую должен решить потенциальный экспортер, является классическое маркетинговое исследование спроса и предложения на внешних рынках. Бизнесу нужно элементарное понимание — в какой из стран мира его продукт или услуга будут востребованы. Где есть спрос, а где его нет? У нас есть организация, которая такие исследования проводит бесплатно для малого бизнеса Башкортостана. Нужно просто обратиться в республиканский Центр поддержки экспорта. Или, к примеру, из той же маркетинговой плоскости: а как потенциальный зарубежный покупатель узнает о башкирском товаре? Да, гигантскими шагами развивается отрасль диджитал-продвижения, однако эффективность очной встречи будущих партнеров еще никто не смог заменить полностью. Мы организуем деловые миссии в интересующие бизнес страны, и обеспечиваем покрытие 80% расходов на участие в международных выставках самых различных направлений: от аграрных до IT. Организовываем встречи между потенциальными покупателями и экспортерами республики. Помогаем перевести на любой язык презентации продукции башкирских предпринимателей и других рекламных материалов. Постоянно проводим обучающие семинары по самым непростым темам, например, бухгалтерским особенностям учета и отчетности при ведении внешнеэкономической деятельности. Все это — бесплатно. Так что меры поддержки реальны и практичны.