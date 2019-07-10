После угроз по делу о педофилии всплыли детали работы ритуального бизнеса в Башкириим

Напомним, что, несмотря на доводы защиты по поводу несостоятельности обвинения, Евгений был осужден к семи годам лишения свободы. Его семья и все, кто знает Евгения, ни на минуту не поверили в его виновность и добиваются его освобождения, но пока все их усилия тщетны. Защита Мартыненко считает, что отец девочки, обвинив Евгения, тем самым решил скрыть попытку вымогательства с его стороны. У защиты есть достоверные сведения о том, что отец девочки накануне своего обращения в полицию по поводу домогательств Евгения к его дочери просил Мартыненко подарить ему джип, а потом уже, не добившись желаемого и опасаясь, что Евгений заявит на него, поспешил обвинить его в страшном преступлении.