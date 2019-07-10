После интервью Первому каналу мужа Луизы Хайруллиной задержали в аэропорту в Уфе

Кстати, интервью Марата Хайруллина уже появилось в открытом доступе. В нем он вновь заявил, что средства Луиза забирала из банка не единовременно, а постепенно, чуть ли не в течение двух лет. Началось всё с 50 тысяч рублей. Когда первый раз кража средств осталась незамеченной в банке, Луиза по настоянию мужа повторила этот поступок, потом делала это снова и снова. Максимум средств Марат тратил в виде ставок, мечтая выиграть крупную сумму.